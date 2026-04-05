КСИР: военные Ирана нанесли удар по торговому судну Израиля в порту в Дубае

КСИР сообщил о нанесении ракетного удара по израильскому торговому судну, находившемуся в порту Джебель-Али в Дубае.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении ракетного удара по израильскому торговому судну, находившемуся в порту Джебель-Али в Дубае. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

По данным военных, для атаки была использована крылатая ракета типа «Кадир». Удар, как утверждается, пришёлся непосредственно по судну, находившемуся в акватории порта.

Согласно поступающей информации, после попадания на борту начался пожар. Подробности о возможных повреждениях и пострадавших на данный момент не приводятся.

Ранее КСИР сообщил об уничтожении еще одного беспилотного летательного аппарата в воздушном пространстве центральной части Ирана.

