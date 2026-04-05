Спасённые из реки в Дербентском районе девушка и ребёнок скончались

В Дербентском районе объявлено ЧП из-за перелива реки, эвакуированы 800 домов.

Источник: Комсомольская правда

В Дербентском районе Дагестана скончались девушка и ребенок, которых ранее спасли из реки. Об этом информирует дагестанский центр медицины катастроф. «К сожалению, не удалось спасти беременную девушку и несовершеннолетнего подростка», — говорится в сообщении. Как сообщал ранее глава района Эльман Аллахвердиев, в селе Кала после разрушения моста на федеральной дороге «Кавказ» течение унесло людей, но нескольких из них спасателям удалось вытащить из реки.

Напомним, что в Дербентском районе Дагестана происходит массовая эвакуация на фоне чрезвычайной ситуации с переливом реки. Она направляется из Кайтага в Геджухскую плотину.

По уточнениям местного МЧС, всего планируется вывезти в безопасную зону 4 165 человек. Уточняется также, что уже эвакуированы 800 домов.