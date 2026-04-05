В ОАЭ сообщили о четырех пострадавших из-за падения обломков БПЛА

«В связи с инцидентом, о котором сообщалось ранее сегодня, в воскресенье, 5 апреля, в порту Хор-Факкан, вызванным падением обломков [беспилотника] после успешного перехвата системой ПВО, власти подтверждают возникновение пожара. В результате инцидента один гражданин Непала получил серьезные травмы и был доставлен в больницу для лечения. Кроме того, еще трое граждан Пакистана получили травмы легкой и средней степени тяжести», — говорится в заявлении властей эмирата в X.