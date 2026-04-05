Старший помощник капитана атакованного ВСУ сухогруза погиб на месте

«К сожалению, не обошлось без потерь. Старший помощник капитана погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью», — сказал Василенко агентству.
По его словам, погибшего передадут для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что сухогруз, атакованный украинским БПЛА, потерпел крушение в Азовском море. Экипаж покинул тонущее судно и смог добраться до берега. Капитан сухогруза госпитализирован, остальным морякам оказана медицинская и психологическая помощь. При этом один член экипажа, старший помощник капитана, погиб, судьба ещё двух человек остается неизвестной.