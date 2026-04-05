Спасенные из реки в Дагестане беременная женщина и подросток умерли

Из-за угрозы подтоплений в Дербентском районе началась эвакуация населения: всего оперативные службы намерены вывезти в безопасную зону 4165 человек, включая 823 ребенка. Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения и к родственникам. Всего на данный момент развернуты четыре пункта временного размещения в поселке Мамедкала и селе Чинар.