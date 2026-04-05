Обломки БПЛА попали в многоэтажный дом в Новороссийске

Обломки БПЛА попали в многоэтажный дом в Южном районе Новороссийска, сообщил глава города Андрей Кравченко. На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

По информации Кравченко, возгорания также зафиксированы в Восточном районе города. На базе одной из школ развернут пункт временного размещения (ПВР).

Сирены оповещения включили около 21:22 мск. Было перекрыто движение транспорта в сторону Геленджика.

Вечером 5 апреля обломки дронов упали на территории двух предприятий в Новороссийске, сообщал оперштаб Краснодарского края. На одном из них начался пожар, его потушили.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше