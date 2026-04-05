Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Новороссийске

Обломки украинского дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске Краснодарского края. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
— Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. Информация по пострадавшим уточняется, — написал он в Telegram-канале.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Отражение атаки беспилотников продолжается, добавил глава города.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в тот же день сообщил, что в селе Замостье микроавтобус подвергся атаке дрона ВСУ, в результате чего пострадали семь человек. По его словам, женщину и четырех мужчин с осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ. Гладков добавил, что еще двое мужчин с предварительным диагнозом «баротравма» госпитализировали сотрудники скорой помощи, они проходят обследование.
30 марта село Белянка Шебекинского городского округа подверглось серии атак со стороны украинских беспилотников. В результате ударов пострадали две мирные жительницы.