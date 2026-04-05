В Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу из огнемёта

В сети распространились кадры, на которых житель Санкт-Петербурга забрался на крышу одного из бизнес-центров и устроил стрельбу из огнемёта.
На кадрах видно, как мужчина выпускает струи огня на глазах у прохожих, привлекая внимание очевидцев и вызывая обеспокоенность.
По предварительным данным, подобные действия происходили на крыше административного здания и могли быть связаны с несанкционированным проникновением на объект. Официальной информации о личности мужчины и его мотивах на момент появления роликов не приводилось.
