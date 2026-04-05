Shot: Две квартиры загорелись в доме в Новороссийске из-за атаки БПЛА

Две квартиры загорелись на верхних этажах атакованного беспилотником-камикадзе ВСУ многоэтажного дома в Новороссийске Краснодарского края. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что выбиты стекла в соседних жилых домах. К месту атаки уже приехали скорые и сотрудники МЧС. Также повреждены минимум пять припаркованных машин, — сказано в публикации.
Власти просят местных жителей укрыться в безопасном месте. Украинские БПЛА продолжают лететь в сторону Краснодарского края.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко ранее сообщил, что обломки дрона ВСУ попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в тот же день сообщил, что в селе Замостье микроавтобус подвергся атаке дрона ВСУ, в результате чего пострадали семь человек. По его словам, женщину и четырех мужчин с осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ. Гладков добавил, что еще двое мужчин с предварительным диагнозом «баротравма» госпитализировали сотрудники скорой помощи, они проходят обследование.