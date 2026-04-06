Shot: Двое детей и трое взрослых ранены при атаке дронов ВСУ по Новороссийску

Двое детей и трое взрослых ранены при атаке украинских беспилотников по Новороссийску Краснодарского края. Число пострадавших увеличилось до пяти человек, сообщил в понедельник, 6 апреля, Telegram-канал Shot.
— Первый БПЛА врезался в жилой многоэтажной дом около 22:40. В результате атаки повреждены две квартиры на восьмом этаже. Площадь возгорания — 46 квадратных метров. Ранены трое взрослых. Еще один беспилотник упал на гараж (пристройка к дому). В результате атаки ранены двое детей. Их доставили в больницу с осколочными ранениями. Площадь возгорания составила 15 квадратов, — сказано в публикации.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
До этого сообщалось, что три человека пострадали в результате атаки украинского дрона по многоэтажному дому в Новороссийске Краснодарского края.
Две квартиры загорелись на верхних этажах атакованного беспилотником-камикадзе ВСУ многоэтажного дома в Новороссийске. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом написал Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что выбиты стекла в соседних жилых домах.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко ранее передал, что обломки дрона ВСУ попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе.