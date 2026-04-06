В Казахстане прорвало плотину

Сооружение «Шоптыколь» расположено в 2 км от села Сабынды в Акмолинской области.

АСТАНА, 6 апреля. /ТАСС/. Плотину прорвало вблизи села Сабынды в Коргалжынском районе Акмолинской области Казахстана, сообщили в МЧС республики.

«В Коргалжынском районе зафиксирован прорыв плотины “Шоптыколь”. Гидротехническое сооружение расположено в 2 км к северу от села Сабынды. На месте происшествия ведутся оперативные работы по безопасному пропуску воды», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте работают порядка 170 специалистов, они осуществляют укрепление дамбы.

Село Сабынды находится в 60 км от столицы Астаны. В населенном пункте проживает более 1 тыс. человек.