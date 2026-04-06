Ликвидировано открытое горение в ТЦ «Гиант» в Калининграде

Днем 5 апреля на Московском проспекте в Калининграде загорелся крупный торгово-развлекательный центр «Гигант». По сообщению губернатора Алексея Беспрозванных, в результате возгорания пострадали три человека. Кроме этого, около 140 человек были эвакуированы.