Ликвидировано открытое горение в ТЦ «Гиант» в Калининграде

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в торговом центре «Гиант», расположенном в Калининграде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.
«На пожаре в торговом центре объявлена ликвидация открытого горения. Проводятся проливка и разбор конструкций», — уточнили в ведомстве.
Днем 5 апреля на Московском проспекте в Калининграде загорелся крупный торгово-развлекательный центр «Гигант». По сообщению губернатора Алексея Беспрозванных, в результате возгорания пострадали три человека. Кроме этого, около 140 человек были эвакуированы.
Как рассказал KP.RU работник калининградского ТЦ Виктор Тюнин, он помогал вывести маленьких посетителей из горящего здания.
Тем временем, во время пожара в трехэтажном жилом доме в Ярославле, охватившем около 700 кв. метров, пострадал один человек. Спасатели вывели 68 жильцов и ликвидировали открытое горение.