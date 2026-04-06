Силы ПВО за три часа сбили 148 беспилотников ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны за три часа ликвидировали 148 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщило Министерство обороны РФ.

— С 20:00 до 23:00 по московскому времени средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотников над Курской, Белгородской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Двое детей и трое взрослых ранены при атаке украинских беспилотников по Новороссийску Краснодарского края. Об этом сообщил 6 апреля Telegram-канал Shot. Первый БПЛА врезался в жилой многоэтажной дом около 22:40. В результате атаки повреждены две квартиры на восьмом этаже. Площадь возгорания — 46 квадратных метров. Ранены трое взрослых. Еще один беспилотник упал на гараж (пристройка к дому). В результате атаки ранены двое детей. Их доставили в больницу с осколочными ранениями.

Две квартиры загорелись на верхних этажах атакованного беспилотником-камикадзе ВСУ многоэтажного дома в Новороссийске. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом написал Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что выбиты стекла в соседних жилых домах.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко ранее передал, что обломки дрона ВСУ попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе.

