Восстановлено движение по трассе «Кавказ» в Дагестане

5 апреля было перекрыто движение по трассе «Кавказ» из-за поднятия воды.

Источник: Комсомольская правда

В Дербентском районе Дагестана возобновили движение по трассе «Кавказ», которое прерывалось из-за поднятия воды. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«На 917 км федеральной автодороги “Кавказ” в районе поселка Мамедкала движение возобновлено в обоих направлениях только для легкового транспорта», — передает служба.

6 апреля в Госавтоинспекции сообщили, что на 917 км дороги «Кавказ» в Дербентском районе движение остановили в обоих направлениях — из-за поднятия воды и разрушения моста.

По информации главы района Эльмана Аллахвердиева, в дагестанском селе Кала после разрушения моста на федеральной трассе «Кавказ» течение реки унесло нескольких людей. Тогда в республике было объявлено ЧП из-за перелива реки, а также эвакуированы 800 домов.

Позднее стало известно, что спасенные из реки в Дербентском районе девушка и подросток скончались.