В Ярославской области вор уснул в чужом доме после кражи

В Ярославской области мужчина совершил кражу, а затем уснул прямо на месте преступления. По имеющейся информации, 38-летний злоумышленник взломал входную дверь и проник в чужое жилище, откуда похитил посуду.
После этого он отнес украденные вещи к себе домой, но позже вернулся в ту же квартиру, прихватив с собой алкоголь. На месте он распивал спиртное, после чего не смог покинуть помещение и уснул.
Хозяин квартиры, вернувшись с работы, обнаружил в доме незнакомца в состоянии сильного опьянения и обратился в полицию. В итоге подозреваемый был задержан, похищенное имущество вернули владельцу, а в отношении нарушителя возбудили уголовное дело.
