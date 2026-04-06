В аэропортах Краснодара и Сочи задержали 193 рейса

В аэропорту Краснодара на вылет 5 и 6 апреля задержаны 28 рейсов: в Тбилиси (Грузия), Москву, Санкт-Петербург, Казань, Стамбул и Анталью, Хургаду (Египет), Махачкалу, Екатеринбург, Красноярск. Задерживается на прилет 13 рейсов: из Тбилиси, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Хургады, Антальи, Екатеринбурга, Махачкалы и Красноярска. Отменено 11 рейсов на вылет в Москву, Ереван, Екатеринбург, Стамбул, Новосибирск и 18 рейсов на прилет из Ставрополя, Минеральных воды, Москвы, Сочи, Еревана, Владикавказа, Нальчика.