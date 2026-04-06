В аэропортах Краснодара и Сочи задержали 193 рейса

В аэропорту Сочи отменено 22 рейса на прилет и вылет с 5 по 7 апреля: Пенза, Екатеринбург, Москва, Махачкала, Кувейт, Стамбул, Минеральные воды. На вылет 5 и 6 апреля задерживается 84 рейса в Краснодар, Стамбул и Анталью (Турция), Москву, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень, Махачкалу, Ереван (Армения), Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Оренбург, Минеральные воды, Томск, Саратов, Шарм-эш-Шейх (Египет), Киров, Челябинск, Магнитогорск, Хургаду, Ижевск.
На прилет с 5 по 7 апреля в Сочи задерживается 68 рейсов из Самары, Москвы, Стамбула, Уфы, Москвы, Минеральных вод, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Казани, Сургута, Екатеринбурга, Махачкалы, Астрахани, Грозного, Саранска, Чебоксар, Ижевск, Челябинск.
В аэропорту Краснодара на вылет 5 и 6 апреля задержаны 28 рейсов: в Тбилиси (Грузия), Москву, Санкт-Петербург, Казань, Стамбул и Анталью, Хургаду (Египет), Махачкалу, Екатеринбург, Красноярск. Задерживается на прилет 13 рейсов: из Тбилиси, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Хургады, Антальи, Екатеринбурга, Махачкалы и Красноярска. Отменено 11 рейсов на вылет в Москву, Ереван, Екатеринбург, Стамбул, Новосибирск и 18 рейсов на прилет из Ставрополя, Минеральных воды, Москвы, Сочи, Еревана, Владикавказа, Нальчика.
В воскресенье в 14:43 мск Росавиация ограничила работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов, ограничения действуют до сих пор, работа аэропорта Краснодара ограничена с 08:18 мск.
Всего с начала года аэропорт Сочи приостанавливал работу 34 раза. Наибольшее количество рейсов задерживалось 23 февраля — тогда их насчитывали более сотни, работа аэропорта была ограничена большую часть суток.