Восемь человек пострадали во время атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край

Краснодарский край с утра воскресенья, 5 апреля, атакуют беспилотники ВСУ. Под ударом находятся Новороссийск, Анапа, Геленджик, Сочи и другие районы. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
— Наиболее серьезная ситуация в Новороссийске. Там пострадали восемь человек. Двое из них — дети, они живут в частном доме, вместе с ними ранен еще один взрослый. Еще трое пострадавших — из многоквартирного дома. Два человека попали под удар на трассе между Кабардинкой и Новороссийском. Всех госпитализированы, — написал он в Telegram-канале.
В Новороссийске повреждены шесть многоквартирных домов и два частных. Обломки БПЛА нашли на территории нескольких заводов, уточнил глава края.
Атака не закончена, дроны продолжают лететь.
Двое детей и трое взрослых были ранены при атаке украинских беспилотников по Новороссийску. Об этом ранее сообщил Telegram-канал Shot. Первый БПЛА врезался в жилой многоэтажной дом около 22:40. В результате атаки повреждены две квартиры на восьмом этаже. Площадь возгорания — 46 квадратных метров. Ранены трое взрослых. Еще один беспилотник упал на гараж (пристройка к дому). В результате атаки ранены двое детей. Их доставили в больницу с осколочными ранениями.