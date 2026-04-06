В Новороссийске после атак ВСУ пострадали восемь человек, включая двоих детей

После атак беспилотников в Новороссийске госпитализированы восемь человек.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске после ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек, среди которых двое детей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Наиболее серьезная ситуация в Новороссийске. На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый», — написал губернатор в телеграм-канале.

Кондратьев уточнил, что трое пострадали в многоквартирном доме, а два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее KP.RU сообщал, что обломки дрона ВСУ упали на многоквартирный дом в Новороссийске. Глава города Андрей Кравченко добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Для жителей дома был организован пункт временного размещения.

