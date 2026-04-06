В Новороссийске из-за атаки БПЛА пострадали восемь человек

В результате атаки беспилотников на Новороссийск пострадали восемь человек, среди них двое детей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале, отметив, что наиболее сложная обстановка сложилась именно в этом городе.
По его словам, среди пострадавших есть жители как частных домов, так и многоквартирных зданий. Также травмы получили люди, находившиеся на трассе между Кабардинкой и Новороссийском в момент происшествия.
Кроме того, в городе зафиксированы повреждения жилых строений: пострадали шесть многоквартирных и два частных дома. Фрагменты беспилотников были обнаружены и на территориях нескольких предприятий, что свидетельствует о масштабности произошедшего.
Ранее в Нижегородской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата были зафиксированы повреждения на объекте энергетической инфраструктуры и в жилом секторе.