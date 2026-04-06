Восемь человек пострадали при налете БПЛА на Новороссийск

По информации главы региона, двое пострадавших детей, а также один взрослый попали под удар, находясь в частном доме. Еще трое — в многоквартирном доме. Еще двое пострадавших находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском, добавил губернатор. Всех раненых доставили в больницу.
Всего в Новороссийске повреждены шесть многоквартирных домов и два частных. Обломки дронов также обнаружили на территории нескольких предприятий. В течение дня сирены оповещения также срабатывали в Анапе, Геленджике и Сочи.
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.