Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь человек пострадали при налете БПЛА на Новороссийск

Восемь человек пострадали при атаке БПЛА на Новороссийск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Двое из пострадавших — дети.

Источник: РИА "Новости"

По информации главы региона, двое пострадавших детей, а также один взрослый попали под удар, находясь в частном доме. Еще трое — в многоквартирном доме. Еще двое пострадавших находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском, добавил губернатор. Всех раненых доставили в больницу.

Всего в Новороссийске повреждены шесть многоквартирных домов и два частных. Обломки дронов также обнаружили на территории нескольких предприятий. В течение дня сирены оповещения также срабатывали в Анапе, Геленджике и Сочи.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше