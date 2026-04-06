Shot: Серия взрывов прогремела в пригороде Краснодара

Серия взрывов прозвучала в пригороде Краснодара. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отработали по украинским БПЛА. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что слышали несколько «глухих и гулких» взрывов в северной и западной частях города. По их словам, мелькали вспышки в небе и был слышен «мерзкий звук мотора в небе». По предварительной информации, средства ПВО сбивают дроны ВСУ на подлете к Краснодару, — говорится в публикации.

Официальной информации пока не поступало.

Краснодарский край с утра воскресенья, 5 апреля, атакуют беспилотники ВСУ. Под ударом находятся Новороссийск, Анапа, Геленджик, Сочи и другие районы. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, наиболее серьезная ситуация в Новороссийске. Там пострадали восемь человек, двое из них — дети.

Двое детей и трое взрослых ранены при атаке украинских беспилотников по Новороссийску. Об этом ранее сообщил Telegram-канал Shot. Первый БПЛА врезался в жилой многоэтажной дом около 22:40. В результате атаки повреждены две квартиры на восьмом этаже. Площадь возгорания — 46 квадратных метров. Ранены трое взрослых. Еще один беспилотник упал на гараж (пристройка к дому). В результате атаки ранены двое детей. Их доставили в больницу с осколочными ранениями.

