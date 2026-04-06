Bild: в ФРГ во время поиска пасхальных яиц нашли флакон с надписью «Полоний-210»

БЕРЛИН, 6 апреля. /ТАСС/. Двое мужчин обнаружили флакон с надписью «Полоний-210» во время поиска пасхальных яиц в саду на окраине Файхингена-на-Энце (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на полицию.
По данным издания, 5 апреля мужчины искали пасхальные яйца в саду и обнаружили белый пластиковый флакон с красной крышкой. После находки оба сразу позвонили по номеру экстренной помощи. Министерство охраны окружающей среды, как отметили правоохранители, изъяло флакон и обеспечило его безопасную транспортировку. На место происшествия прибыли около 138 сотрудников экстренных служб и 41 единица техники, включая отряд радиационной защиты.
Речь идет о потенциально смертельном радиоактивном яде. Пожарные исходят из того, что флакон действительно содержит полоний. Емкость, как указывает газета, соответствует содержимому. «Название вещества не просто нацарапано от руки, а нанесено официально и аккуратно», — подчеркнул представитель пожарной службы. Кроме того, флакон весом около 200 г оказался относительно тяжелым, что также согласуется с тем, что полоний-210 — довольно плотное вещество. Эксперты полагают, что речь действительно идет об этом чрезвычайно опасном для здоровья элементе.
Полоний радиоактивен и обладает высокой радиотоксичностью. По данным Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, он представляет наибольшую опасность при вдыхании или попадании в открытые раны. Тем не менее, первые замеры в районе места обнаружения флакона оказались отрицательными. Оцепление с территории уже снято. Окончательное подтверждение того, действительно ли во флаконе находится полоний, будет получено после завершения экспертизы.
По предварительным данным, оба мужчины не пострадали. Дальнейшее расследование взяла на себя полиция.