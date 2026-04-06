Акция «Будь уверен! Будь здоров!» пройдет в Хабаровском крае

Акция, которую проводит Росстандарт, приурочена ко Всемирному дню здоровья. С 6 по 8 апреля специалисты ФБУ «Хабаровский ЦСМ» на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проверки тонометров (за исключением запястных), а также дадут рекомендации по правильному использованию оборудования.
Проверка и настройка тонометров будет осуществляться с 10:00 до 15:00 по адресам:
✔ Хабаровск, ул. Ленинградская ул., 28/2, ТЦ Экодом;
✔ Комсомольск-на-Амуре, ул. Копровая улица, 16;
✔ Советская Гавань, ул. Ленина, 15;
✔ Николаевск-на-Амуре, ул. Луначарского, 149;
✔ Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 40а.