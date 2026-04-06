Над регионами России уничтожили 148 украинских БПЛА

Источник: Аргументы и факты

Российские системы противовоздушной обороны за три часа нейтрализовали 148 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Атаки фиксировались над несколькими регионами страны и прилегающими морскими акваториями.

По данным военного ведомства, инциденты произошли 5 апреля в вечерние часы с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Все выявленные аппараты были перехвачены и уничтожены средствами ПВО.

Операции затронули воздушное пространство Белгородской и Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Чёрного моря. В ведомстве подчеркнули, что меры обороны успешно обеспечили безопасность указанных территорий.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников на Новороссийск пострадали восемь человек, среди них двое детей.

