Над регионами России уничтожили 148 украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны за три часа нейтрализовали 148 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Атаки фиксировались над несколькими регионами страны и прилегающими морскими акваториями.
По данным военного ведомства, инциденты произошли 5 апреля в вечерние часы с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Все выявленные аппараты были перехвачены и уничтожены средствами ПВО.
Операции затронули воздушное пространство Белгородской и Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Чёрного моря. В ведомстве подчеркнули, что меры обороны успешно обеспечили безопасность указанных территорий.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников на Новороссийск пострадали восемь человек, среди них двое детей.