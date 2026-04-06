В Хабаровске расследуют дело о нерасселении 116‑летнего аварийного дома

Двухэтажное кирпичное здание на улице Восточный Семафор построено еще в 1910 году. Сейчас, как сообщают жители в приёмную председателя СК России Александра Бастрыкина, дом непригоден для проживания: в стенах трещины, разрушаются кровля и несущие конструкции, есть перебои с электричеством, кроме того, в здании нет холодной воды, центрального отопления и канализации. В 2021 году дом признали аварийным, но до сих пор не расселили.