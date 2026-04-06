В Хабаровске расследуют дело о нерасселении 116‑летнего аварийного дома

В Хабаровске следствие расследует уголовное дело о нерасселении 116-летнего дома, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Двухэтажное кирпичное здание на улице Восточный Семафор построено еще в 1910 году. Сейчас, как сообщают жители в приёмную председателя СК России Александра Бастрыкина, дом непригоден для проживания: в стенах трещины, разрушаются кровля и несущие конструкции, есть перебои с электричеством, кроме того, в здании нет холодной воды, центрального отопления и канализации. В 2021 году дом признали аварийным, но до сих пор не расселили.
— В СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области дважды возбуждались уголовные дела, постановления об их возбуждении были отменены прокуратурой. Для защиты прав граждан следственным управлением вновь возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в Информационном центре СК России.
