ABC: США сбили два своих самолета в ходе спасательной миссии в Иране

По данным собеседников телеканала, самолеты MC-130J, предназначенные для спецопераций, были взорваны из-за механических неисправностей, чтобы они не попали в руки иранцев. Операция проводилась для спасения второго члена экипажа истребителя F-15E, сбитого над Ираном в пятницу. Первый пилот был спасен в тот же день.
В операции участвовали десятки самолетов, отмечает телеканал. Два вертолета Black Hawk были подбиты, но вернулись на базу. Штурмовик A-10 Warthog, обеспечивавший прикрытие, также был сбит, но пилот катапультировался на территории Кувейта. В результате операции в Иран пришлось доставить три самолета для вывоза летчика и спасательных команд.