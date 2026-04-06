ABC: США сбили два своих самолета в ходе спасательной миссии в Иране

По данным собеседников телеканала, самолеты MC-130J, предназначенные для спецопераций, были взорваны из-за механических неисправностей, чтобы они не попали в руки иранцев. Операция проводилась для спасения второго члена экипажа истребителя F-15E, сбитого над Ираном в пятницу. Первый пилот был спасен в тот же день.