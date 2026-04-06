Lebanon 24: четыре ливанца погибли при ударе ВМС Израиля по Бейруту

В восточном пригороде Бейрута, районе Айн-Сааде, не менее четырёх человек погибли в результате удара израильских ВМС. По данным Lebanon 24, ракеты были выпущены по жилому комплексу «Тиляль» и попали в две квартиры одновременно.
Среди погибших опознаны двое — местный активист христианской партии «Ливанские силы» Пьер Муаввад и его жена. В квартире на верхнем этаже, недавно заселённой перемещёнными лицами, также были обнаружены тела двух погибших, кроме того, несколько человек получили ранения.
По информации портала, на момент удара в верхней квартире проходило совещание представителей руководства шиитской организации «Хезболлах». Один из участников, как сообщается, успел покинуть дом на мотоцикле незадолго до нападения.
Ранее неизвестные обстреляли базу итальянского контингента в составе Временных сил ООН в Ливане.