Al Hadath: в Иране погибли четыре офицера при отражении атак вертолетов США

Четыре офицера из состава сил противовоздушной обороны Ирана погибли при отражении атаки нескольких вертолетов США под городом Исфаханом.

Источник: Аргументы и факты

В центральной части Ирана, неподалёку от города Исфахан, погибли четыре офицера противовоздушной обороны во время отражения атаки с воздуха. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, ссылаясь на имеющиеся у него данные.

По информации источника, военнослужащие участвовали в противодействии действиям американских вертолётов. В результате боестолкновения погибли командиры подразделений ПВО, задействованных в отражении атаки.

Подробности произошедшего, включая обстоятельства боя и его развитие, на данный момент не раскрываются. Дополнительная информация о характере инцидента и возможных последствиях пока отсутствует.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось двое суток, чтобы принять решение об открытии Ормузского пролива или о заключении сделки с Вашингтоном. Если договоренности достигнуты не будут, то на Тегеран обрушится «весь ад».

