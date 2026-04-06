Минвостокразвития проработает предложение о распространении дальневосточной ипотеки на представителей КМНС

Инициатива о расширении программы поступила от ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Как отметил президент ассоциации, КМНС — одна из наиболее уязвимых групп населения, при этом исторически они живут и ведут традиционную деятельность на Дальнем Востоке. Поэтому включение их в перечень получателей льготной ипотеки видится логичным и необходимым.

Взять дальневосточную ипотеку под 2% на данный момент могут молодые семьи, где возраст супругов не превышает 36 лет, участники СВО, многодетные семьи, врачи, учителя, работники ОПК. Напомним, в этом году 30 апреля в России впервые будет отмечаться День коренных малочисленных народов. Его установил президент Владимир Путин в прошлом году для сохранения традиционного образа жизни, культуры и промысла народов Российской Федерации.