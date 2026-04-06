Нападение на полицейских в Атырауской области: показаны кадры задержания подозреваемых

Как напомнили в полиции, 3 апреля около 22:00 в Макатском районе сотрудники полиции при исполнении служебных обязанностей пресекли противоправную ситуацию. Группа граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, оказала агрессивное сопротивление полицейским и напала на них. В результате два правоохранителя пострадали.
Все участники инцидента установлены, задержаны и арестованы. По факту применения насилия в отношении представителей власти возбуждено уголовное дело. Кроме того, виновные привлечены к административной ответственности.
«Любые попытки давления, сопротивления и тем более насилия в отношении сотрудников полиции будут жёстко пресекаться. Ответственность наступит в полном объёме. Никто не уйдёт от наказания. Закон един для всех», — подчеркнули в департаменте полиции.