Лобовое в трещинах: дети вскрыли чужую машину и устроили погром в Астане

Трое мальчиков использовали припаркованный автомобиль в качестве батута, прыгая по лобовому стеклу до тех пор, пока оно не покрылось трещинами и окончательно не разбилось. Видеозапись происшествия, на которой также запечатлено, как детям удалось вскрыть дверь транспортного средства, быстро распространилась в социальных сетях после публикации блогера.
Реакция полиции последовала незамедлительно. Сотрудникам ведомства удалось установить личности несовершеннолетних «по горячим следам».
«В связи с тем, что они не достигли возраста привлечения к административной ответственности, в отношении их законных представителей составлены протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.
Все собранные материалы уже переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия соответствующих мер воздействия и проведения профилактической работы. Остается открытым вопрос о возмещении ущерба владельцу пострадавшего авто, который на момент инцидента отсутствовал на месте происшествия.
