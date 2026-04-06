Лобовое в трещинах: дети вскрыли чужую машину и устроили погром в Астане

В Астане кадры дерзкой детской шалости, обернувшейся порчей чужого имущества, стали поводом для вмешательства правоохранительных органов. Инцидент произошел во дворе жилого комплекса по улице Косшыгулулы, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Трое мальчиков использовали припаркованный автомобиль в качестве батута, прыгая по лобовому стеклу до тех пор, пока оно не покрылось трещинами и окончательно не разбилось. Видеозапись происшествия, на которой также запечатлено, как детям удалось вскрыть дверь транспортного средства, быстро распространилась в социальных сетях после публикации блогера.

Реакция полиции последовала незамедлительно. Сотрудникам ведомства удалось установить личности несовершеннолетних «по горячим следам».

«В связи с тем, что они не достигли возраста привлечения к административной ответственности, в отношении их законных представителей составлены протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Все собранные материалы уже переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия соответствующих мер воздействия и проведения профилактической работы. Остается открытым вопрос о возмещении ущерба владельцу пострадавшего авто, который на момент инцидента отсутствовал на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что ребенок получил перелом во время посещения детского центра в Актау. Мать утверждает, что причиной стали посторонние предметы в игровой зоне.