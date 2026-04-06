Вызов в пожарную охрану поступил около 4 часов ночи 6 апреля. Возгорание произошло на третьем этаже жилого пятиэтажного дома коридорного типа на улице Суворова. Из здания самостоятельно вышли 20 человек, еще 28 жильцов, в том числе 3 детей, были спасены с применением спасательных устройств, пожарной автолестницы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«На месте пожара обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни», — говорится в сообщении.
Огонь охватил две квартиры и обшивку коридора. Из-за дыма, быстро заполонившего коридоры, первоочередные действия были направлены на эвакуацию и спасение людей. После осмотра бригадами скорой медицинской помощи с места происшествия 5 человек, включая 2 детей, доставили в больницу для обследования и госпитализации.
Два человека погибли, 28 жильцов спасли во время ночного пожара в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На ликвидации пожара работали 25 специалистов и 8 единиц техники. В 06:38 руководитель тушения пожара передал о полной его ликвидации.
В настоящее время причины возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники следственных органов, дознаватели МЧС России и эксперты Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю.