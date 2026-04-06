Два человека погибли, 28 жильцов спасли во время ночного пожара в Хабаровске

Вызов в пожарную охрану поступил около 4 часов ночи 6 апреля. Возгорание произошло на третьем этаже жилого пятиэтажного дома коридорного типа на улице Суворова. Из здания самостоятельно вышли 20 человек, еще 28 жильцов, в том числе 3 детей, были спасены с применением спасательных устройств, пожарной автолестницы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.