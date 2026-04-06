Бастрыкин возьмётся за дело о возможном выселении семей в Новосибирске

Следственные органы Следственного комитета России начали проверку по жалобе жителей жилого комплекса в Новосибирской области.
Они утверждают, что более ста семей могут быть вынуждены покинуть свои квартиры из-за требований нового застройщика, связанных с безопасностью при строительстве соседнего дома.
Проверку проводят на предмет нарушения правил безопасности при строительных работах, предусмотренного статьёй 216 УК РФ.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Новосибирской области А. Н. Бадулину подготовить доклад о ходе проверки.
Татьяна Картавых