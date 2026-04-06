Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин возьмётся за дело о возможном выселении семей в Новосибирске

Жители одного из ХК в Новосибирске сообщили об угрозах застройщика.

Источник: НДН.ИНФО

Следственные органы Следственного комитета России начали проверку по жалобе жителей жилого комплекса в Новосибирской области.

Они утверждают, что более ста семей могут быть вынуждены покинуть свои квартиры из-за требований нового застройщика, связанных с безопасностью при строительстве соседнего дома.

Проверку проводят на предмет нарушения правил безопасности при строительных работах, предусмотренного статьёй 216 УК РФ.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Новосибирской области А. Н. Бадулину подготовить доклад о ходе проверки.

Татьяна Картавых

СК