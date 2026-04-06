В Ираке подвергся атаке БПЛА логистический центр посольства США

Беспилотник атаковал логистический центр посольства США в Багдаде, который находится рядом с международным аэропортом иракской столицы, сообщил катарский телеканал Al Araby.
После удара на объекте начался пожар. Данные о причиненном ущербе не уточняются. Телеканал Al Hadath, в свою очередь, распространил информацию о том, что несколько беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по целям в провинции Сулеймания на севере Ирака.
Источники журналистов отметили, что атаке беспилотников подверглись позиции сторонников курдских формирований и бывший офис Организации Объединенных Наций в Иракском Курдистане. О пострадавших не сообщается.
Напомним, в ночь на 5 апреля стало известно, что беспилотные летательные аппараты атаковали нефтехранилища на месторождении Бурган, расположенном в провинции Майсан на юго-востоке Ирака возле границы с Ираном. Удары были нанесены по объектам, которые принадлежат компании Missan.