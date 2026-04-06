За неделю в Красноярском крае потушили 89 пожаров и спасли одного человека

В МЧС назвали самые частые причины пожаров в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие выходные в Красноярском крае пожарные потушили 15 возгораний. Никто не пострадал. А если смотреть на итоги недели, то в регионе произошло 89 пожаров. В одном из них спасли человека. Обошлось без погибших и пострадавших.

В МЧС рассказали, что чаще всего огонь вспыхивает из-за того, что люди неосторожно обращаются с огнем: таких случаев было 43 за семь дней. Еще 21 пожар за этот период случился из-за короткого замыкания проводки. Также среди распространенных причин — нарушения при топке печей, поджоги, детская шалость и неисправность в машине.

Среди серьезных происшествий воскресенья, 5 апреля: вечером в Уяре загорелось пустующее строение. Огонь охватил 60 квадратов. С ним удалось справиться 12 пожарным, которые прибыли на вызов на трех спецмашинах. Предварительно, все произошло из-за небрежного обращения с огнем неизвестных, которые после возгорания покинули здание.

Также за выходные зарегистрировали два пала травы: в Сосновоборском округе и в Ленинском районе Красноярска. Ранее мы уже писали о том, что в регионе начался пожароопасный сезон. В МЧС напоминают: большинство ландшафтных пожаров случается по вине человека: из-за брошенных окурков, разведенных на природе костров и сжигания мусора на участках в ветреную погоду.