В Новосибирске спасли рабочего, ногу которого затянуло в промышленный шредер

В Новосибирске спасли рабочего, ногу которого во время работ на Гусинобродском полигоне затянуло в промышленный шредер. Произошло это из-за нарушения техники безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.
Инцидент произошел 4 апреля. На место выезжал экипаж «Вега-1». Спасателям пришлось частично разобрать оборудование, чтобы извлечь пострадавшего, застрявшего между двумя игольчатыми валами.
— Благодаря быстрым и решительным действиям спасателей, пострадавший был спасен и передан бригаде врачей скорой помощи, — добавили в пресс-службе.