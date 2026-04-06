В Новосибирске спасли рабочего, ногу которого затянуло в промышленный шредер

Инцидент произошел на Гусинобродском полигоне.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске спасли рабочего, ногу которого во время работ на Гусинобродском полигоне затянуло в промышленный шредер. Произошло это из-за нарушения техники безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Инцидент произошел 4 апреля. На место выезжал экипаж «Вега-1». Спасателям пришлось частично разобрать оборудование, чтобы извлечь пострадавшего, застрявшего между двумя игольчатыми валами.

— Благодаря быстрым и решительным действиям спасателей, пострадавший был спасен и передан бригаде врачей скорой помощи, — добавили в пресс-службе.