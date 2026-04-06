Спиннер едва не стоил подростку пальца в Жамбылской области

В Жамбылской области спасатели МЧС провели необычную операцию по оказанию помощи ребенку, чья прогулка обернулась неприятным инцидентом, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

6 апреля 2026 года на пульт службы «112» поступил тревожный вызов: палец подростка намертво застрял в конструктивном отверстии игрушки. Как выяснилось позже, юный житель региона не смог самостоятельно освободиться от спиннера, ставшего для него своеобразной ловушкой.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда.

«Выяснилось, что подросток просунул палец в отверстие спиннера и не смог самостоятельно его достать. С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели аккуратно освободили палец ребенка». МЧС РК.

Благодаря профессионализму спасателей ребенок не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее малыша с химическим ожогом экстренно доставили вертолетом из Степногорска в Кокшетау.