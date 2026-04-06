Суд перевел осужденного экс-мэра Находки в колонию-поселение

Чиновник был осужден 20 декабря 2022 года Первореченским районным судом.

В Приморье осужденному бывшему мэру Находки смягчили условия отбывания наказания. Приморский краевой суд рассмотрел его апелляционную жалобу и отменил постановление Партизанского районного суда, которое вынесли 3 декабря 2025 года. Теперь мужчина отправится не в исправительную колонию строгого режима, а в колонию-поселение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Напомним, чиновник был осужден еще 20 декабря 2022 года Первореченским районным судом Владивостока. Приговор вступил в законную силу. Но спустя 2,5 года ходатайство об изменении вида исправительного учреждения удовлетворили.

«Приморский краевой суд постановил: ходатайство осужденного об изменении вида исправительного учреждения из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение — удовлетворить. Перевести осужденного для дальнейшего отбывания наказания в колонию-поселение», — сообщили в суде.