В Приморье не смягчили приговор инженеру водного комплекса за рухнувший потолок

Во Владивостоке суд второй раз подтвердил: главный инженер водного комплекса виновен в том, что предоставлял услуги, опасные для жизни и здоровья людей. Адвокат пытался обжаловать приговор в апелляционной инстанции, но краевой суд не нашел для этого оснований. Наказание остается в силе: штраф 30 тысяч рублей и трехлетний запрет работать в коммерческих организациях, связанных с физкультурно-оздоровительной деятельностью. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Напомним, Ленинский районный суд Владивостока ранее признал инженера виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Защита пыталась доказать, что приговор незаконен, но Приморский краевой суд с этим не согласился.
«Апелляционная инстанция не установила обстоятельств, которые свидетельствовали бы о незаконности приговора. Суд не нашел оснований для удовлетворения доводов апелляционной жалобы адвоката, оставив приговор без изменения», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморья.