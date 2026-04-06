В Приморье не смягчили приговор инженеру водного комплекса за рухнувший потолок

Во Владивостоке суд второй раз подтвердил: главный инженер водного комплекса виновен в том, что предоставлял услуги, опасные для жизни и здоровья людей. Адвокат пытался обжаловать приговор в апелляционной инстанции, но краевой суд не нашел для этого оснований. Наказание остается в силе: штраф 30 тысяч рублей и трехлетний запрет работать в коммерческих организациях, связанных с физкультурно-оздоровительной деятельностью. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.