В Красноярском крае конфисковали полмиллиарда рублей за контрабанду древесины

6 апреля стало известно, что двоих жителей Красноярского края признали виновными в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере.
Как установил Кировский районный суд Красноярска, с 2019 по 2021 год мужчины действовали сообща. Они заключили внешнеэкономические контракты на вывоз пиломатериалов, но отправляли в таможню поддельные документы. В бумагах были ложные сведения о том, откуда взялась древесина.
В итоге через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС удалось незаконно перевезти хвойные породы леса объемом больше 60 тысяч кубометров. Стоимость этого груза превысила 479 миллионов рублей.
Государственный обвинитель от Западно-Сибирской транспортной прокуратуры настоял на строгом наказании. В итоге суд решил, что один из признанных виновным мужчин проведет четыре года в исправительной колонии общего режима и дополнительно заплатит штраф в 300 тысяч рублей. Второй получил два с половиной года принудительных работ. Кроме того, с него будут удерживать 20 процентов зарплаты в государственную казну. Также по решению суда была конфискована сумму, равная стоимости всего незаконно вывезенного леса.