В Хабаровске при пожаре в пятиэтажке погибли мужчина и женщина

Во время пожара в пятиэтажном жилом доме в Хабаровске погибли мужчина и женщина, пять человек доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Возгорание произошло рано утром 6 апреля. Огонь быстро распространился, и дым заполнил коридоры здания.
«С места происшествия 5 человек, включая 2 детей, доставили в больницу для обследования и госпитализации. На месте пожара обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пожар удалось полностью ликвидировать. Причины происшествия устанавливаются.
