Прокуратура взяла на контроль ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик

Прокуратура Омской области взяла на контроль проверку по факту наезда автомобиля на 6-летнего мальчика. Происшествие случилось днем 4 апреля во дворе дома № 2 корпус 1 по улице Красный Пахарь, сообщили в надзорном ведомстве. Предварительно установлено, что водитель легковой иномарки допустил наезд на ребенка, который находился в жилой зоне.
В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен бригадой скорой помощи в больницу. Прокуратура координирует действия правоохранительных органов и контролирует ход процессуальной проверки. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению водителем Правил дорожного движения, а также исполнению обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетних в жилой зоне.
