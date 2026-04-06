Масштабная акция по уборке города стартовала в Хабаровске

В первой санитарной пятнице этого сезона поучаствовали около тысячи горожан. От мусора очистили 38 мест отдыха, в том числе скверы, парки, площади. Также в порядок привели 3 бесхозные территории, 348 дворовых площадок. Санитарные пятницы будут проходить еженедельно, а 25 апреля состоится краевой субботник. Всего до конца мая нужно очистить 2460 дворов, ликвидировать 27 несанкционированных свалок, […]