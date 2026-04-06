Иркутян предупредили о мошенниках, обманывающих с прокси для Telegram

Мошенники похищают аккаунты под предлогом установки прокси для беспрепятственного доступа в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

Об этом предупреждает МВД по Иркутской области.

«Злоумышленники рассылают сообщения с предложениями проголосовать за ребенка в благотворительном конкурсе рисунков. Делают они это через взломанные профили. Фишинговая страница при этом визуально похожа на сайт Telegram», — говорится в сообщении.

Затем пользователям предлагают подключиться к прокси-серверу, который якобы поможет в любой момент получить доступ к мессенджеру. После подключения запускается мессенджер. Если после этого ввести запрашиваемый код, то мошенники получают доступ к аккаунту.

Полиция призывает к осторожности. Не следует переходить по подозрительным ссылкам, даже если их присылают знакомые. Учетные записи могут быть взломаны.

Ранее иркутян предупреждали о фейковых пасхальных выплатах.