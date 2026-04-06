На юге Красноярского края потушили первый в 2026 году лесной пожар

На юге Красноярского края лесные пожарные потушили первое в этом году возгорание в лесу. Его обнаружили при наземном патрулировании недалеко от села Селиваниха в Минусинском округе. Огонь успел охватить одну десятую гектара. Специалисты сразу же приступили к тушению. С пламенем удалось справиться пят специалистам, в распоряжении которых была спецтехника.
Как рассказал начальник Минусинской лесопожарной станции Александр Удалов, предварительная причина произошедшего — неосторожное обращение с огнем. Пожар был низовым и беглым. Он распространялся на вершине горы. Там много молодых хвойных деревьев. При сильном ветре огонь мог уйти далеко. Кромки заливали водой из ранцевых огнетушителей. Благодаря слаженной работе пожар удалось потушить на той же площади, на которой его нашли.
По данным краевого Лесопожарного центра, сейчас на юге и западе края леса патрулируют группы, в том числе с беспилотниками. Также работает круглосуточная система из 170 видеокамер, а к маю их станет 181. В новом сезоне центр продолжает обновлять технику благодаря нацпроекту «Экологическое благополучие».
Жителей просят соблюдать правила безопасности на природе. Весной после таяния снега сухая трава может вспыхнуть от любой неосторожности. Виновникам возгораний грозят серьезные штрафы: для граждан они доходят до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч, для организаций — до двух миллионов. Кроме того, придется возмещать ущерб лесу и траты на тушение.
О возгораниях нужно сообщать на круглосуточную линию лесной охраны по номеру 8−800−100−94−00.