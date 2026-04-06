На юге Красноярского края потушили первый в 2026 году лесной пожар

Жителей просят соблюдать правила безопасности на природе. Весной после таяния снега сухая трава может вспыхнуть от любой неосторожности. Виновникам возгораний грозят серьезные штрафы: для граждан они доходят до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч, для организаций — до двух миллионов. Кроме того, придется возмещать ущерб лесу и траты на тушение.