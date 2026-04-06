CNN: США привлекли элитный спецназ к спасению второго члена экипажа F-15E

Двухместный истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана 3 апреля. По данным портала Axios, после катапультирования оба члена экипажа — пилот и штурман-оператор — успешно вышли на связь. Источники портала указали, что пилот был спасен через несколько часов после падения самолета. Во время поисково-спасательной операции Иран подбил один из принимавших в ней участие американских вертолетов Black Hawk — члены его экипажа получили ранения, однако он смог улететь.