CNN: США привлекли элитный спецназ к спасению второго члена экипажа F-15E

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Американские власти задействовали элитные военные спецподразделения в операции по спасению второго члена экипажа истребителя F-15E, сбитого над территорией Ирана, сообщает телекомпания CNN.

Источник: U.S. Army

По ее сведениям, среди сотен военнослужащих и сотрудников разведывательных служб в операции по спасению штурмана-оператора самолета участвовали военнослужащие спецподразделений Delta Force и Navy Seals.

Двухместный истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана 3 апреля. По данным портала Axios, после катапультирования оба члена экипажа — пилот и штурман-оператор — успешно вышли на связь. Источники портала указали, что пилот был спасен через несколько часов после падения самолета. Во время поисково-спасательной операции Иран подбил один из принимавших в ней участие американских вертолетов Black Hawk — члены его экипажа получили ранения, однако он смог улететь.

На установление местонахождения штурмана-оператора ушло больше суток. Операция по его спасению началась 4 апреля. При этом истребители ВВС США наносили удары по выдвинувшимся в этот район иранским силам, чтобы они не смогли найти второго члена экипажа раньше американского спецназа.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше