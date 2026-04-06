Bild: в ФРГ во время поиска пасхальных яиц нашли флакон с полонием

На юго-западе Германии, в городе Файхинген-на-Энце, двое мужчин во время поиска пасхальных яиц в саду обнаружили подозрительный флакон с маркировкой «Полоний-210». О находке они сразу сообщили в экстренные службы, пишет Bild.
По информации полиции, емкость представляла собой белый пластиковый контейнер с красной крышкой. После сообщения на место прибыли многочисленные службы, включая подразделения радиационной защиты. Флакон был изъят сотрудниками профильного ведомства и доставлен в безопасных условиях для дальнейшего изучения.
Специалисты не исключают, что внутри может находиться опасное радиоактивное вещество. Отмечается, что маркировка на контейнере выглядела профессионально выполненной, а вес емкости соответствовал характеристикам плотного материала. Эксперты считают, что речь может идти о крайне токсичном элементе, представляющем серьезную угрозу для здоровья.
Ранее официальные ведомства и государственные средства массовой информации Кувейта распространили экстренное предупреждение для граждан об угрозе ядерной или радиоактивной утечки в соседних странах, которая может затронуть воздушное пространство этого эмирата.