Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь несовершеннолетних пострадали в авариях в минувшую неделю в Приангарье

За минувшую неделю, с 30 марта по 5 апреля, на дорогах региона зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия. Жертвами аварий стали 2 человека, еще 35 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — 7 несовершеннолетних, все они госпитализированы.

Источник: ТК Город

Нарушения, которые чаще всего приводили к ДТП:

  • Неправильное расположение транспортных средств на проезжей части — 6 случаев.

  • Превышение или несоответствие скорости дорожным условиям — 3.

  • Игнорирование ПДД на пешеходных переходах — 2.

По видам происшествий лидируют:

  • Столкновения — 10 случаев.

  • Наезды на пешеходов — 8 случаев.

Тревожная статистика:

  • 3 ДТП совершено водителями в состоянии опьянения.

  • 4 человека управляли машиной, не имея прав.

  • 6 водителей скрылись с места аварии.

  • 7 нарушили требования ОСАГО (полис отсутствовал или не действовал).