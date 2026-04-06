Семь несовершеннолетних пострадали в авариях в минувшую неделю в Приангарье

Нарушения, которые чаще всего приводили к ДТП:
Неправильное расположение транспортных средств на проезжей части — 6 случаев.
Превышение или несоответствие скорости дорожным условиям — 3.
Игнорирование ПДД на пешеходных переходах — 2.
По видам происшествий лидируют:
Столкновения — 10 случаев.
Наезды на пешеходов — 8 случаев.
Тревожная статистика:
3 ДТП совершено водителями в состоянии опьянения.
4 человека управляли машиной, не имея прав.
6 водителей скрылись с места аварии.
7 нарушили требования ОСАГО (полис отсутствовал или не действовал).