Семь несовершеннолетних пострадали в авариях в минувшую неделю в Приангарье

За минувшую неделю, с 30 марта по 5 апреля, на дорогах региона зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия. Жертвами аварий стали 2 человека, еще 35 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — 7 несовершеннолетних, все они госпитализированы.