Пожилые брат и сестра с лопатой напали на сотрудников полиции на Камчатке

В Камчатском крае перед судом предстанут 73-летний мужчина и его 78-летняя сестра. Их обвиняют по части 1 статьи 318 УК России «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщила прокуратура региона.
В феврале в полицию сообщили о пьяном водителе. По словам очевидца, сидевший за рулем машины мужчина держал в руке литровую бутылку с алкоголем. Он не мог припарковаться, вел себя неадекватно.
— Сотрудники Госавтоинспекции приехали на место и обнаружили, что нарушителем был 73-летний пенсионер. Он отказался вступать в переговоры с правоохранителями, стал их оскорблять и в итоге напал. 78-летняя сестра мужчины пришла на выручку, схватив лопату. Рукоятью она нанесла несколько ударов по голове и телу одного из сотрудников полиции, — сказано в мессенджере MAX прокуратуры.
Обвинительные заключения утверждены прокурором. Пенсионерам предстоит отвечать за свои действия в Елизовском районном суде, добавили в ведомстве.
