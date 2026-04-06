Пожилые брат и сестра с лопатой напали на сотрудников полиции на Камчатке

В Камчатском крае перед судом предстанут 73-летний мужчина и его 78-летняя сестра. Их обвиняют по части 1 статьи 318 УК России «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщила прокуратура региона.

В феврале в полицию сообщили о пьяном водителе. По словам очевидца, сидевший за рулем машины мужчина держал в руке литровую бутылку с алкоголем. Он не мог припарковаться, вел себя неадекватно.

— Сотрудники Госавтоинспекции приехали на место и обнаружили, что нарушителем был 73-летний пенсионер. Он отказался вступать в переговоры с правоохранителями, стал их оскорблять и в итоге напал. 78-летняя сестра мужчины пришла на выручку, схватив лопату. Рукоятью она нанесла несколько ударов по голове и телу одного из сотрудников полиции, — сказано в мессенджере MAX прокуратуры.

Обвинительные заключения утверждены прокурором. Пенсионерам предстоит отвечать за свои действия в Елизовском районном суде, добавили в ведомстве.

Преображенский районный суд Москвы продлил арест Шеравгану Кунджумову*, который в августе 2025 года напал с ножом на полицейских. Такое решение связано с возможным возбуждением в отношении него нового уголовного дела по статье о террористическом акте. Об этом 24 марта сообщил «МК».

*Внесен в список террористов и экстремистов.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше