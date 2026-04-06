Убийство девятилетней давности раскрыли в Приморье в кратчайшие сроки

Сельчанин погиб от последствий черепно-мозговой травмы, полученной при ударе твёрдым предметом по голове. Было установлено, что мужчину ударил металлической трубой приятель в ходе внезапной ссоры.
В расследовании преступления возникли трудности, так как единственный его свидетель боялся мести и не рассказывал следователям, что было ему известно. Но следователи и криминалисты, работая над преступлениями прошлых лет, заново изучили материалы дела девятилетней давности и в кратчайшие сроки раскрыли его: они провели допросы и смогли «установить психологический контакт со свидетелем». Тот дал показания, изобличив приятеля убитого мужчины.
Действия злоумышленника квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее гибель человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Всего к началу 2026 года на контроле приморских следователей находилось более 4,5 тысячи преступлений прошлых лет. Количество расследованных преступлений данной категории увеличилось на 31,5%, в 2025 году удалось раскрыть 94 таких дела, в 2024 году — 73. В списке раскрытых преступлений — 18 убийств, три случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, три преступления против половой неприкосновенности личности.
Одно из последних расследований, которое удалось сдвинуть с мёртвой точки — это дело об убийстве, совершённом 16 лет назад в Партизанске. Фигурант испытывал личную неприязнь к знакомому и, действуя в сговоре с сообщником, застрелил мужчину из окна легкового автомобиля на перекрёстке улиц Партизанской и Тургенева. Это квалифицировано как убийство, совершённое общеопасным способом. Установлены личности обоих соучастников: гражданин, который организовал убийство, уже находится в следственном изоляторе по обвинению в другом преступлении, его 49-летний пособник задержан и тоже арестован.