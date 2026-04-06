Убийство девятилетней давности раскрыли в Приморье в кратчайшие сроки

Одно из последних расследований, которое удалось сдвинуть с мёртвой точки — это дело об убийстве, совершённом 16 лет назад в Партизанске. Фигурант испытывал личную неприязнь к знакомому и, действуя в сговоре с сообщником, застрелил мужчину из окна легкового автомобиля на перекрёстке улиц Партизанской и Тургенева. Это квалифицировано как убийство, совершённое общеопасным способом. Установлены личности обоих соучастников: гражданин, который организовал убийство, уже находится в следственном изоляторе по обвинению в другом преступлении, его 49-летний пособник задержан и тоже арестован.